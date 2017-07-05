Россия продлила санкции против Украины и стран Запада

Санкции будут действовать до 31 декабря 2018. Как сказано в постановлении, опубликованном в среду утром, 5 июля, на сайте российского правительства, срок действий санкций продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Они запрещают ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн. В сообщении также указано, что ограничения направлены на "распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 июня, вступило в силу решение Европейского союза о продлении экономических секторальных санкций против России до 2018 года. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Таким образом, экономические санкции против России продлены еще на шесть месяцев - до 31 января 2018 года. Причина принятия санкций - действия России по дестабилизации ситуации в Украине.