Рада рассмотрит пенсионную реформу после летних каникул, - Данилюк

Народным депутатам необходимо больше времени для ее обсуждения. Об этом в среду, 5 июля, в интервью Reuters, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По словам министра, сложность плана пенсионной реформы, которая является ключом к разблокированию процесса финансирования Украины со стороны МВФ, является основной причиной, по которой она не будет завершена в ближайшие пару недель.

Нужно больше времени для обсуждения, как в обществе, так и в парламенте, - пояснил Данилюк, добавив, что парламент в значительной степени готов проголосовать за него, но нужно, чтобы он всех устраивал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Украины Александр Данилюк рассчитывает, что Международный валютный фонд примет решение о выделении очередного кредитного транша осенью.