Нацбанк на среду немного ослабил гривну

100 долл - 2601,7365 грн;

100 евро - 2953,7514 грн;

10 российских рублей - 4,3926 грн.

При этом регулятор установил на 5 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1023.639477;

Серебро - 13.509099;

Платина - 762.031130;

Палладий - 700.968252.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 4 июля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2599,4486 грн;

100 евро - 2955,3131 грн;

10 российских рублей - 4,4081 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении.

Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.