"Нафтогаз" заплатил в бюджет на полугодие почти 68 млрд грн

Соответствующие данные сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Согласно недавно полученным сведениям, эта сумма платежей более чем достаточной для финансирования государством системы субсидий для защищенных потребителей газа.

Поскольку в первом полугодии 2017 стоимость поставленного Нафтогазом газа, которая должна быть профинансирована за счет адресных субсидий составила 49,2 млрд грн. При этом из государственного бюджета на счета потребителей по состоянию на конец июня поступило лишь 29,5 млрд грн.

В свою очередь адресные субсидии на сумму 19,7 млрд грн остаются непрофинансированными.

Стоить отметить, что поступления от группы "Нафтогаз" составили более 17% общих доходов государственного бюджета за первое полугодие 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государственная компания "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" проводят серию переговоров по решению Стокгольмского арбитража.