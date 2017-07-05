20:05 05.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ готов исключить земельную реформу из своих условий

Для выделения следующего транша кредита Украине Международный валютный фонд готов оставить основным условием принятие пенсионной реформы.

МВФ готов исключить земельную реформу из своих условий

Фонд готов исключить из число своих условий земельную реформу. Как сообщает агентства "Интерфакс-Украина", об этом рассказал журналистам близкий к переговорному процессу источник.

По его словам МВФ приняли такое решение, поскольку между Фондом и Кабинет министров Украины имеются расхождения по некоторым важным позициям земельной реформы, а соответствующий проект еще не разработан. Вместе с тем проект пенсионной реформы уже внесен в Верховную Раду Украины после предварительного согласования с представителями Фонда.

В то же время в МВФ официально не подтвердили готовность обнулить в проекте меморандума маяк, касающийся проведения земельной реформы в Украине. Поскольку, по мнению Фонда, земельная реформа наряду с пенсионной, медицинской, судебной и реформой предприятий госсектора остается одной из наиболее приоритетных в Украине и находится в фокусе внимания международных партнеров.

Однако их формат не является предметом международных рекомендаций и, как и раньше, полностью остается на усмотрении украинской стороны, - пояснил источник, добавив, что консультации на уровне правительства и дискуссии с участниками рынка и аграрными ассоциациями продолжаются в ранее взятом темпе, а согласованная позиция будет отражена в законопроекте об обороте земель, который будет внесен в парламент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF. По его словам, основным требованием Фонда является проведение пенсионной реформы.


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