МВФ готов исключить земельную реформу из своих условий

Фонд готов исключить из число своих условий земельную реформу. Как сообщает агентства "Интерфакс-Украина", об этом рассказал журналистам близкий к переговорному процессу источник.

По его словам МВФ приняли такое решение, поскольку между Фондом и Кабинет министров Украины имеются расхождения по некоторым важным позициям земельной реформы, а соответствующий проект еще не разработан. Вместе с тем проект пенсионной реформы уже внесен в Верховную Раду Украины после предварительного согласования с представителями Фонда.

В то же время в МВФ официально не подтвердили готовность обнулить в проекте меморандума маяк, касающийся проведения земельной реформы в Украине. Поскольку, по мнению Фонда, земельная реформа наряду с пенсионной, медицинской, судебной и реформой предприятий госсектора остается одной из наиболее приоритетных в Украине и находится в фокусе внимания международных партнеров.

Однако их формат не является предметом международных рекомендаций и, как и раньше, полностью остается на усмотрении украинской стороны, - пояснил источник, добавив, что консультации на уровне правительства и дискуссии с участниками рынка и аграрными ассоциациями продолжаются в ранее взятом темпе, а согласованная позиция будет отражена в законопроекте об обороте земель, который будет внесен в парламент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF. По его словам, основным требованием Фонда является проведение пенсионной реформы.