17:16 05.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Международные резервы Украины выросли на 16%

Международные резервы нашей страны отныне составляют примерно 18 миллиардов долларов.

Международные резервы Украины выросли на 16%

Так, украинские международные резервы на данном этапе достигли 18-ти миллиардов долларов. Такое сообщение поступило пятого июля от Нацбанка. Так, известно, что к первому июля по предварительным данным международные резервы составили 17 миллиардов и 970 миллионов долларов.

Это значит, что в течение первых шести месяцев нынешнего года резервы сумели вырасти на 16 процентов. По результатам июня, к примеру, рост их составил два процента. Неплохая ситуация, сложившаяся на внешних рынках, дала возможность Нацбанку приобретать валюту ради пополнения резервов, а также при этом не создавая новых препятствий укреплению нацвалюты.

Как сообщал УРА-Информ, осенью Украине может быть выделен новый транш МВФ.


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