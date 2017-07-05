11:37 05.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Энергоблок №4 Ровенской АЭС будут ремонтировать 52-ое суток

По состоянию на 5 июля 2017 года, энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции отключен от энергосети. Такое решение было принято для проведения планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 52-ое календарных суток.

Энергоблок №4 Ровенской АЭС будут ремонтировать 52-ое суток

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Согласно недавно полученным сведениям, на данный момент продолжаются операции по программе остановки блока.

При этом в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1780 МВт.

В свою очередь замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Кстати, в течение 24 часов энергоблоками РАЭС произведено 65,5 млн кВт ч электроэнергии, с начала месяца - 266,2 млн кВт ч электроэнергии и с начала года - 9 972,6 млн кВт ч электроэнергии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в четверг, первого июня, был запущен  энергоблок номер 2 Змиевской тепловой электростанции. 


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