Энергоблок №4 Ровенской АЭС будут ремонтировать 52-ое суток

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Согласно недавно полученным сведениям, на данный момент продолжаются операции по программе остановки блока.

При этом в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1780 МВт.

В свою очередь замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Кстати, в течение 24 часов энергоблоками РАЭС произведено 65,5 млн кВт ч электроэнергии, с начала месяца - 266,2 млн кВт ч электроэнергии и с начала года - 9 972,6 млн кВт ч электроэнергии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в четверг, первого июня, был запущен энергоблок номер 2 Змиевской тепловой электростанции.