Доллар в обменниках в среду повысился до 26,07 гривен

Наличный евро потерял три копейки. Таким образом, доллар сегодня продается по 25,77 гривен, а евро можно купить по 29,67.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,00-25,91, продажи 25,92-26,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,7689, продажи - 26,0702 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,20-29,41, продажи - 29,45-30,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,0596, продажи - 29,6726 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,300, продажи - 4,000 - 5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,056, продажи - 4,441 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 4 июля, наличный доллар понизился на две копейки. Наличный евро потерял 16 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,06 гривен, а евро можно было купить 29,70 гривен.