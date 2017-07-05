70% субсидиантов уже были назначены субсидии на следующий период

Так, были в том числе начислены субсидии на лето. Такое сообщение поступило от Минсоцполитики. На данный момент гражданам помощь на лето уже была назначена. Известно, что сразу три региона страны уже на 90 процентов субсидийные дела проработали.

А Киевщине, а также Одесской области и Черновицкой еще понадобится активизировать процесс переназначения ранее существовавших субсидий – говорится в сообщении Министерства.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман сообщал о том, что средства на субсидии гражданам поступят благодаря перевыполнению госбюджета.