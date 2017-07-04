Правительство работает над законопроектом об обороте земель

Кабмин сейчас работает с фермерами и обществом для того, чтобы обеспечить качественное управление земельными ресурсами Украины. Об этом в понедельник, 3 июля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также заверил, что считает мораторий на продажу земель абсолютно неправильным подходом и намерен предложить модель оборота земель в интересах украинских граждан.

Никакой продажи ни одного сантиметра украинской земли иностранцам не будет. Тут будет полный запрет. Вторая позиция - запрет продажи украинской сельскохозяйственной земли крупным холдингам. Мы за то, чтобы земельная реформа состоялась в интересах украинского фермеров, - заявил Гройсман, добавив, что это позиция его и правительства, а просто снять мораторий - это не его путь.

При этом премьер отметил, что сейчас важно сделать так, чтобы реформа была эффективной. Мы понимаем как это нужно сделать и готовы нести за это ответственность, - заявил премьер-министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман заявлял, что правительство Украины ожидает принятия народными депутатами до июля ряда законопроектов по проведению реформ, связанных с экономическим ростом Украины.