Наличный доллар во вторник понизился до 26,06 гривен

Наличный евро потерял 16 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,06 гривен, а евро можно купить 29,70 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,00-25,90, продажи 25,86-26,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,7402, продажи - 26,0570 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,10-29,31, продажи - 29,00-30,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,0550, продажи - 29,7043 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,280, продажи - 4,320 - 5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,088, продажи - 4,467 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 3 июля, наличный доллар понизился на пять копеек. Наличный евро потерял три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,08 гривен, а евро можно было купить по 29,86 гривен.