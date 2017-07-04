"Нафтогаз" начал переговоры с российским "Газпромом"

Компании пытаются прийти к соглашению по изменению контракт и окончательным расчетам между сторонами в соответствии с решением арбитров. Переговоры проходят на нейтральной территории.

Об этом во вторник, 4 июля, сообщает пресс-служба украинской компании. При этом в компании напоминают, что отдельное решение Стокгольмского арбитража содержит лишь принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, которые провел Нафтогаз, а также цену, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученным Нафтогазом, но не оплаченным в полном объеме.

Если стороны не договорятся окончательное решение будет принимать арбитраж, – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после решения Стокгольмского арбитража будет пересмотрена формула расчета цены на российский газ. Нафтогаз называл условие для покупок газа у России.

В свою очередь Газпром заявлял, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило take or pay "бери или плати" в контракте с Нафтогазом. В Москве также называли решение арбитража "промежуточным".