На чрезвычайной ситуации в энергетике зарабатываются миллиарды – Борислав Береза Введенная правительством чрезвычайная ситуация в энергетике превратилась в ширму для зарабатывания миллиардов на простое антрацитовых блоков. Выгоду из такой схемы извлекают Александр Янукович и другие собственники антрацитовых ТЭС. Такое мнение высказал заместитель главы парламентского комитета по борьбе с коррупцией Борислав Береза в своей статье на «Обозревателе».



«Режим ЧС (чрезвычайной ситуации) в энергетике позволяет генерирующим компаниям, имеющим антрацитовые ТЭС зарабатывать баснословные прибыли на простое», - пишет депутат.



В качестве примера он приводит генерирующую компанию «Донбассэнерго»: «Поточный тариф «Донбассэнерго» - 32 грн/кВт-ч, а в апреле был вообще 96 грн/кВт-ч. Это в десятки раз выше чем стимулирующий «зеленый тариф» для альтернативной энергетики! Схема такая: 1. «Донбассэнерго» по бумагам показывает минимальные запасы антрацита на Славянской ТЭС. 2. Славянскую ТЭС переводят в резерв, устанавливают космический тариф и подключают время от времени небольшими объемами. 3. За эти минимальные «эксклюзивные» объемы выработки платят запредельные суммы», - утверждает Борислав Береза.



При этом, сверхвысокие тарифы стимулируют генерирующие компании и далее не осуществлять легальные поставки дорогого импортного антрацита из ЮАР, а использовать небольшие партии российского угля и контрабандный антрацит из ОРДЛО.



По мнению парламентария, руководство отрасли должно срочно отменить режим чрезвычайной ситуации в энергетике и создать экономические стимулы для перевода блоков с марки А на Г и Д, которые в отличии от антрацита добываются в Днепропетровской, Львовской и Волынской областях.



«В действующих правилах ОРЭ (Оптового рынка электроэнергии) должен быть прописан четкий приоритет включения блоков, работающих на газовых углях. Это лучше любых запретов простимулирует собственников ТЭС перестраиваться на уголь марок Г и Д», - предлагает Борислав Береза.



Кроме того, народный депутат призвал Министерство инфраструктуры срочно заняться прокладкой железнодорожной ветки на Луганскую ТЭС (расположена в г.Счастье, Луганская обл.) с территории Украины.



«Пока существует описанная выше логистическая проблема (отсутствие железнодорожного сообщения с контролируемой территорией – ред.), ее даже на марку Г переводить бессмысленно – на каком бы угле ЛуТЭС не работала, его поставки будут осуществляться со стороны агрессора. От этой станции зависит энергоснабжение украинского севера Луганской области и беспечно оставаться заложниками монопольных поставок из РФ в ситуации активных боевых действий просто непозволительно» - подчеркнул Борислав Береза.

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