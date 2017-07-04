Янукович подал иск на "Ощадбанк"

Иск касается защиты деловой репутации и в нем экс-президент требует опровержения информации о наличии у него, а также у бывшего премьер-министра страны Николая Азарова более 1,150 миллиардов долларов в государственном банке. Как сообщает Интерфакс-Украина, интересы "Ощадбанка" в споре представляют адвокаты GENTLS.

При этом управляющий партнер компании Олег Громовой рассказал журналистам, что 23 июня уже состоялось первое судебное заседание по этому делу.

Янукович в суде требовал защитить его деловую репутацию и утверждает о нарушении его прав, которые заключаются в распространении, по его мнению, недостоверной информации о наличии у него с Азаровым в Ощадбанке крупной суммы денег. Вместе с тем иск не обоснован минимум по трем причинам, - пояснил адвокат.

По его словам, во-первых, истец ни чем не подтверждает наличие у него деловой репутации, но требует ее защиты. Согласно постановлению пленума Верховного суда Украины от 27.02.2009 г. №1 под деловой репутацией понимается общественная оценка деловых и профессиональных качеств человека. Возникает вопрос, какая общественная оценка Януковича, - задается вопросом Громовой.

Во-вторых, странна сама позиция по обвинению банка в разглашении банковской тайны в ситуации, когда он сам, соблюдая банковскую тайну, отказался отвечать на вопрос журналиста о конкретных суммах и банковских счетах. То есть, утверждений о наличии у истца конкретных сумм в банка не было, - пояснил адвокат, добавив, что третьей причиной стало, что адвокаты ставят под сомнение полномочия адвоката Януковича обращаться в суд с настоящим иском, поскольку договор о правовой помощи подписан в феврале 2017 года, в городе Киеве, хотя очевидно, что Януковича в Киеве в это время быть не могло.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура арестовала имущество чиновников Януковича.