12:15 04.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройман надеется, что Рада примет пенсионную реформу на следующей неделе

Верховная Рада Украины должна принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе.

Гройман надеется, что Рада примет пенсионную реформу на следующей неделе

Правительство надеется на то, что депутаты таки проголосуют соответствующий законопроект. Об этом во вторник, открывая заседание правительства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, Кабмин очень рассчитываем на то, что и вопрос пенсионной реформы, которую ожидает девять миллионов украинских пенсионеров и которая даст возможность этом девяти миллионам из 12 получить повышение пенсий с 1 октября, будет рассмотрена парламентом и поддержана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер пояснил, что детенизация экономики Украины и рост поступлений единого социального взноса в Пенсионный фонд обеспечат повышение пенсий. Проведение пенсионной реформы стало возможным в результате наших усилий по обеспечению экономического роста и детенизации экономики, - сообщал Гройсман.


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