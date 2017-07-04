Гройман надеется, что Рада примет пенсионную реформу на следующей неделе

Правительство надеется на то, что депутаты таки проголосуют соответствующий законопроект. Об этом во вторник, открывая заседание правительства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, Кабмин очень рассчитываем на то, что и вопрос пенсионной реформы, которую ожидает девять миллионов украинских пенсионеров и которая даст возможность этом девяти миллионам из 12 получить повышение пенсий с 1 октября, будет рассмотрена парламентом и поддержана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер пояснил, что детенизация экономики Украины и рост поступлений единого социального взноса в Пенсионный фонд обеспечат повышение пенсий. Проведение пенсионной реформы стало возможным в результате наших усилий по обеспечению экономического роста и детенизации экономики, - сообщал Гройсман.