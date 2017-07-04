Европарламент поддержал временные торговые преференции для Украины

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его словам, временные торговые преференции для Украины должны вступить в силу в сентябре.

В свою очередь предлагаемые меры включают дополнительные импортные квоты при нулевом тарифе за ввоз сельскохозяйственной продукции.

Среди этих дополнительных квот: 625000 тонн кукурузы, 325 000 тонн ячменя, 65 000 тонн пшеницы, 2500 тонн меда и другие.

Кроме того, предусматривается полная отмена импортных пошлин на некоторые категории товаров: удобрения, обувь, медь, алюминий, звукозаписывающая аппаратура и краски.

Таким образом, Украина сможет нарастить объемы торговли с ЕС дополнительно почти на 200 млн долларов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", меньше чем за полгода украинская страна экспортировала молока и сливок несгущенных на более чем 2 млн долл.