14:22 04.07.2017 | Экономика | Новости
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Европарламент поддержал временные торговые преференции для Украины

Европейский парламент поддержал соглашение о введении временных торговых преференций для нашей страны.

Европарламент поддержал временные торговые преференции для Украины

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его словам, временные торговые преференции для Украины должны вступить в силу в сентябре. 

В свою очередь предлагаемые меры включают дополнительные импортные квоты при нулевом тарифе за ввоз сельскохозяйственной продукции.

Среди этих дополнительных квот: 625000 тонн кукурузы, 325 000 тонн ячменя, 65 000 тонн пшеницы, 2500 тонн меда и другие.

Кроме того, предусматривается полная отмена импортных пошлин на некоторые категории товаров: удобрения, обувь, медь, алюминий, звукозаписывающая аппаратура и краски.

Таким образом, Украина сможет нарастить объемы торговли с ЕС дополнительно почти на 200 млн долларов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", меньше чем за полгода украинская страна экспортировала молока и сливок несгущенных на более чем 2 млн долл.


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