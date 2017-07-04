Европарламент поддержал временные торговые преференции для Украины

Европейский парламент поддержал соглашение о введении временных торговых преференций для нашей страны.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter.
Согласно его словам, временные торговые преференции для Украины должны вступить в силу в сентябре.
В свою очередь предлагаемые меры включают дополнительные импортные квоты при нулевом тарифе за ввоз сельскохозяйственной продукции.
Среди этих дополнительных квот: 625000 тонн кукурузы, 325 000 тонн ячменя, 65 000 тонн пшеницы, 2500 тонн меда и другие.
Кроме того, предусматривается полная отмена импортных пошлин на некоторые категории товаров: удобрения, обувь, медь, алюминий, звукозаписывающая аппаратура и краски.
Таким образом, Украина сможет нарастить объемы торговли с ЕС дополнительно почти на 200 млн долларов.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", меньше чем за полгода украинская страна экспортировала молока и сливок несгущенных на более чем 2 млн долл.