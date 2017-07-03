В Украине начала работу миссия Всемирного банка

Она должна оценить прогресс легкости ведения бизнеса. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, миссия Всемирного банка будет работать в Украине в течение недели.

Основной целью представителей банка является встречи с частным сектором для оценки практической имплементации реформ задекларированных Украиной в нынешнем году, - пояснили ведомства.

При этом, по словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, представители миссии встретятся с руководством Минюста, Госгеокадастра, ГАСК, НКРЕКП и проанализируют состояние дел по всем компонентам, которые учитываются в формировании рейтинга Doing Business.

Результаты встреч будут положены в основу ежегодного отчета Всемирного банка "Doing Business 2018", - заверил он, напомним, что 2 мая Минэкономразвития направило директору Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Какхонен письмо-приглашение для специальной миссии по подготовке отчета по легкости ведения бизнеса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП Украины.