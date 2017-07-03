В НБУ заверили, что гривна за полгода укрепилась на 4%

При этом сначала года гривна укрепилась на 4%. Такие данные опубликовал в понедельник, 3 июня, национальный банк Украины.

Согласно макроэкономическому и монетарному обзору регулятора наблюдается усиление объема поступлений валюты от нерезидентов, по сравнению с ее оттоком.

Это способствовало укреплению национальной украинской валюты, - пояснили в НБУ, добавив, что такая тенденция позволила регулятору покупать валюту для пополнения международных резервов в частности.

По данным центробанка положительное сальдо покупки валюты на межбанковском валютном рынке составил около 300 миллионов долларов в июне и 1,4 миллиардов долларов - с начала года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк прогнозирует дальнейшее замедление роста экономики во II квартале 2017 года.

Потребительский спрос, по оценкам Национального банка, во II квартале продолжит расти в условиях повышения реальных заработных плат населения, а также формирование позитивных ожиданий благодаря укреплению курса гривны относительно доллара США.