Правительство намерено обязать работодателей брать на работу людей старше 45 лет, - Рева

Механизмы контроля за этим будут прописаны и право контроля будет передано Государственной службе труда и тем органам, которые осуществляют контроль за соблюдением законодательства о труде. Об этом в воскресенье, 2 июля, в интервью "Радио Свобода" заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, это касается гарантий людей предпенсионного возраста. В законе будет прописано обязанность всех работодателей, которые используют наемный труд, численностью от восьми и более сотрудников, обязательно предоставлять работу таким людям.

Вместе с тем министр отметил, что на протяжении трех лет все, те, кто не имеет необходимого стажа работы для выхода в 60 лет на пенсию, будут получать специальную государственную помощь до того времени, пока им не начнутся пенсионные выплаты.

То есть все, у кого есть 15 лет страхового стажа, но нет 25-ти, они будут обращаться в органы социальной защиты населения, и им будет назначаться эта помощь, - уточнил Рева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде предусмотреть повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.