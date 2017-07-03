12:15 03.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил закон о качестве продуктов

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 3 июля, подписал закон "О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных".

Порошенко одобрил закон о качестве продуктов

Вместе с тем закон вступит в силу весной 2018 года. Как сказано в пресс-релизе Министерства аграрной политики и продовольствия, глава ведомства Ольга Трофимцева считает, что документ должен действовать на всю цепочку производства от поля до стола и даст возможность украинским производителям работать по европейским правилам.

Он также поможет потребителям быть уверенными в качестве и безопасности пищевых продуктов. При этом Трофимцева подчеркнула, что для того, чтобы закон заработал в полной мере необходимо принять еще большое количество подзаконных актов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине с 1 июля 2017 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины об отмене государственного цен на ряд товаров и услуг.


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