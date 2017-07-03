Порошенко одобрил закон о качестве продуктов

Вместе с тем закон вступит в силу весной 2018 года. Как сказано в пресс-релизе Министерства аграрной политики и продовольствия, глава ведомства Ольга Трофимцева считает, что документ должен действовать на всю цепочку производства от поля до стола и даст возможность украинским производителям работать по европейским правилам.

Он также поможет потребителям быть уверенными в качестве и безопасности пищевых продуктов. При этом Трофимцева подчеркнула, что для того, чтобы закон заработал в полной мере необходимо принять еще большое количество подзаконных актов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине с 1 июля 2017 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины об отмене государственного цен на ряд товаров и услуг.