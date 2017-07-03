По делам, связанным с "ПриватБанком", готовится ряд подозрений, - Луценко

Генеральная прокуратура Украины сейчас готовит подозрения в уголовных процессах, связанных с банком. Об этом в понедельник, 3 июля, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сразу после обращения председателя правления банка Александра Шлапака о совершенном преступлении наложили аресты на ликвидное имущество "ПриватБанка" и связанные с ним структуры.

Это более 700 объектов недвижимости, - пояснил генпрокурор, добавив, что ГПУ за последних несколько недель активно допрашивает членов кредитного комитета "Приватбанка". Прокуратура изучает документы и допрашивает ряд работников Нацбанка, которые должны были контролировать процессы в "Приватбанке", - отметил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины запустил процедуру принудительного взыскания задолженности с экс-владельцев национализированного ПАО "ПриватБанк". Так, владельцы банка не выполнили взятое на себя обязательство добровольно реструктуризировать свои кредиты. Срок, предоставленный государством для этого, закончился 1 июля 2017 года.