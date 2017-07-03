Ощадбанк восстановил работу после атаки хакеров

Такие сведения передает пресс-служба банка.

"Функциональность сервисов государственного банка после хакерской атаки полностью восстановлена", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Ощадбанка сообщили о том, что все клиентские средства сохранены в полном объеме.

Кроме того, в штатном режиме работают все электронные сервисы "Ощадбанка".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшая в истории хакерская атака, которая во вторник, 27 июня, была осуществлена на Украину, распространяется по всему миру.