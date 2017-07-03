Минфин обещает не штрафовать не подавших накладные из-за вируса Petya.A

Вирус негативно повлиял на возможность налогоплательщиков выполнять свои обязанности, - считают в ведомстве. Как сказано в сообщении пресс-службы Минфина, опубликованном в понедельник, 3 июля, по данные финансового ведомства наиболее болезненной и массовой оказалась проблема регистрации налоговых накладных, выписанных с 1 до 15 июня.

За несвоевременную регистрацию налоговых накладных предусмотрены штрафные санкции, однако в ведомстве понимают, что в случае, если такая регистрация не состоялась из-за вируса, то вины плательщика в этом нет.

К сожалению, действующий Налоговый кодекс не предусматривает нормы, которые бы освобождали плательщика от ответственности в таком случае, - объясняют в Минфине, добавив, что в связи с этим уже подготовлено проект изменений в Налоговый кодекс, который позволял бы освобождение плательщиков от штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных, которые были выданы с 1 по 15 июня, и которые будут зарегистрированы до 15 июля.

При этом в Минфине считают, 4 июля проект закона будет представлен Кабинету Министров, а затем в Верховной Раде и рассчитывают, что парламент успеет за него проголосовать до каникул.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за первые сутки киберполиция получила более тысячи сообщений о вирусе Petya.А.