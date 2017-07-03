16:35 03.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о способе повышения пенсий

Повышение в нашей стране пенсий будет возможным благодаря детенизации.

Гройсман рассказал о способе повышения пенсий

Так, детенизация украинской экономики, а также рост объемов поступлений ЕСВ дадут возможность повышать в стране пенсии. Такое заявление сделал В. Гройсман сегодня – третьего июля – с помощью интернета.

Согласно сообщению премьера – детенизация украинской экономики, а также рост объемов поступлений ЕСВ в украинский Пенсионный фонд дадут возможность повышать украинцам пенсии. А внедрение же в стране пенсионной реформы стало реальностью благодаря усилиям по обеспечению роста экономики и ее детенизации также – отметил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман заявлял, что в Украине пенсия не является методом воздействия на людей.


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