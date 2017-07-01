В Украине возросло производство молочных продуктов

Данную информацию сообщает Госстатистики.

В сообщдении говорится, что в мае 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство йогурта и других ферментированных молока или сливок выросло на 9,4% — до 38,2 тыс тонн.

В то же время объем производства масла в годовом измерении вырос на 8,3% — до 11,2 тыс тонн.

Производство сыра свежего неферментированного (включая творог) выросло на 0,8% — в мае 2017 года было произведено 5,9 тыс тонн продукта.

На ряду с этим, в мае Украина сократила производство сыров сычужных и плавленых — на 8,9% — до 10,6 тыс тонн.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в мае Украина сократила производство водки.