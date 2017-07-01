13:29 01.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине перестали контролировать цены на ряд товаров и услуг

В Украине с 1 июля 2017 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины об отмене государственного цен на ряд товаров и услуг.

В Украине перестали контролировать цены на ряд товаров и услуг

Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Как говорится в пояснении к постановлению, акты правительства о государственном регулировании цен признаны утратившими силу, а также внесены изменения в ряд постановлений, которые должны снизить административное давление на бизнес и устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы.

Таким образом, производители муки, хлеба макаронных изделий, круп сахара, свинины, говядины, мяса птицы, вареных колбасных изделий, детского питания, куриных яиц и молочных продуктов больше не обязаны декларировать цены на продукты питания.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Гройсман заверил, что цену газа для населения в октябре повышать не намерен.


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