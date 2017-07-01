Украинские банки сократили активы

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в январе-мае активы выросли на 6,72 млрд грн, или на 0,5%. Обязательства банков в январе-мае 2017 года сократились на 3%, в том числе в мае – на 0,6%, до 1,098 трлн грн.

Также сообщается, что по состоянию на 1 июня 2017 года количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 90, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в НБУ сообщили о хакерских атаках на банки.