10:26 01.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские банки сократили активы

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за май 2017 года сократились на 8,6 млрд грн, или на 0,7%, – до 1,249 трлн грн по состоянию на 1 июня.

Украинские банки сократили активы

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в январе-мае активы выросли на 6,72 млрд грн, или на 0,5%. Обязательства банков в январе-мае 2017 года сократились на 3%, в том числе в мае – на 0,6%, до 1,098 трлн грн.

Также сообщается, что по состоянию на 1 июня 2017 года количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 90, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в НБУ сообщили о хакерских атаках на банки.


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