Украина расширила экспорт товаров в ЕС на 39 позиций

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли на странице ведомства в Facebook. По подсчетам МЭРТ, расширение количества товарных позиций принесет бюджету страны дополнительный 1 млн долларов.

При этом, в министерстве отметили, что основную часть экспорта, 60,2% составляют землеройные машины и запасные части к ним. Кроме того, 44 товарные позиции экспортируются из Украины исключительно в ЕС. Среди них казеин (объем экспорта 5,9 млн долларов), серебро (включая серебро с покрытием из золота или платины), необработанное или в полуобработанном виде (1,1 млн долларов), моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более (386,1 тыс. долларов), порохи (216,0 тыс. долларов) и буксиры и суда-толкачи (163,4 тыс. долларов).

Также в МЭРТ сообщили о том, что 31 товарная позиция готовой продукции, экспортируемых в страны ЕС, продемонстрировала рост объемов более чем в 10 раз. Рекордсменом стали "Транспортные средства грузовые, используемые на заводах" с ростом в 13 630 раз, или на 864,6 тыс. долларов.

Как ранее сообщал УРА-Информ, украинский экспорт вырос на 32%.