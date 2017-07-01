Первая партия угля из США прибудет в Украину до августа

Первые 120 тыс. тонн угля из Соединеных штатов прибудут в Украину до августа 2017 года. Такие сведения сообщил временно исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.
Об этом передает Эспрессо.TV.
Согласно его словам, американское государство и наша страна уже согласовали все детали соглашения и через месяц в нашу страну будет поставлен уголь из США.
Отметим, что Штаты готовы предложить уголь Украине, где раньше население нередко страдало из-за сокращения поставок природного газа из РФ.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава комитета по делам вооруженных сил нижней палаты конгресса США Мэк Торнберри заявил, что США намерены предусмотреть предоставление военной помощи Украине в бюджете на 2018 финансовый год.