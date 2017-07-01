03:00 01.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Первая партия угля из США прибудет в Украину до августа

Первые 120 тыс. тонн угля из Соединеных штатов прибудут в Украину до августа 2017 года. Такие сведения сообщил временно исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Первая партия угля из США прибудет в Украину до августа

Об этом передает Эспрессо.TV.

Согласно его словам, американское государство и наша страна уже согласовали все детали соглашения и через месяц в нашу страну будет поставлен уголь из США.

Отметим, что Штаты готовы предложить уголь Украине, где раньше население нередко страдало из-за сокращения поставок природного газа из РФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава комитета по делам вооруженных сил нижней палаты конгресса США Мэк Торнберри заявил, что США намерены предусмотреть предоставление военной помощи Украине в бюджете на 2018 финансовый год.


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