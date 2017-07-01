08:12 01.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Дефицит Пенсионного фонда сведут к нулю за 7 лет - Минфин

В Украине дефицит Пенсионного фонда, который составляет 141 млрд гривен, сведут к нулю в течение семи лет.

Дефицит Пенсионного фонда сведут к нулю за 7 лет - Минфин

Об этом сегодня на брифинге сообщила первый замминистра финансов Украины Оксана Маркарова.

"Мы подали бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы. Не взирая на проведение реформы, которую мы просчитали и заложили в бюджетную резолюцию, а также осовременивание пенсий, мы прогнозируем, что дефицит в эти три года останется на уровне 141 млрд гривен… Дальше с 2021 года этот дефицит будет постепенно снижаться, и за семь лет он будет полностью сведен к нулю. Пенсионный фонд станет самодостаточным", - сообщила Маркарова.

По ее словам, осовременивание пенсий потребует больших средств, поэтому в первые три года деньги, которые будет генерировать пенсионная реформа, будут идти на осовременивание.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Гройсман анонсировал повышение пенсий для девяти миллионов пенсионеров.


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