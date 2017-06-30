13:34 30.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области полицией ликвидирован конвертцентр - ФОТО

Прокуратура Донецкой области в четверг, 29 июня, ликвидировала конвертационный центр.

В Донецкой области полицией ликвидирован конвертцентр - ФОТО

Его оборот составлял более миллиарда гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, подозреваемые, используя офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины.

Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств. Полиция провеля обыски в офисах центра и обнаружила 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи, а также денежные средства на общую сумму свыше 600 тысяч гривен.

Сейчас проводятся все необходимые действия по установлению полного круга лиц, причастных к занятию противоправной деятельностью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой в пресекли деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 30 миллионов гривен в Одессе.


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