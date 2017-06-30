10:37 30.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100168798:labazovych

Украина экспортировала "молочки" на более чем 2 млн долларов

Меньше чем за полгода украинская страна экспортировала молока и сливок несгущенных на более чем 2 млн долл. Такие сведения передает Государственная фискальная служба Украины.

Украина экспортировала

Отметим, что в Республику Молдову было экспортировано молока на 977 тыс. долл.

При этом экспорт молочной продукции в Грузию составило около 599 тыс. долл., а вот в Саудовскую Аравию - на 275 тыс. долл.

Стоить отметить, что импорт Украиной молока в январе-мае 2017 года составил 431 тыс. долл.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наша страна в прошлом году  экспортировала вина на 24,7 млн долларов, что в три раза меньше, чем в 2013 году. Самой большой страной-импортером украинского вина в 2016 году была Российская Федерация. Так, за год в Россию было поставлено вина на общую сумму 11,6 млн долл. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив