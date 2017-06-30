Первая партия угля из США прибудет в Украину уже через месяц

Это 120 тысяч тонн и они будут в Украине уже через месяц. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в Киеве на брифинге.

По его словам, Соединенные Штаты и Украина уже согласовали все детали.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о планах по экспорту угля в Украину, а также снятию ограничений на кредитование США на угольные проекты за рубежом.

По словам американского президента, Штаты готовы предложить уголь Украине, где раньше население нередко страдало из-за сокращения поставок природного газа из РФ.

Как сообщал УРА-Информ, ранее президент Петр Порошенко заявил о намерениях Украины импортировать уголь и ядерное топливо из США.