Первая партия угля из США прибудет в Украину уже через месяц

До августа текущего года в Украине прибудет первая партия угля из Соединенных Штатов Америки.
Это 120 тысяч тонн и они будут в Украине уже через месяц. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в Киеве на брифинге.
По его словам, Соединенные Штаты и Украина уже согласовали все детали.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о планах по экспорту угля в Украину, а также снятию ограничений на кредитование США на угольные проекты за рубежом.
По словам американского президента, Штаты готовы предложить уголь Украине, где раньше население нередко страдало из-за сокращения поставок природного газа из РФ.
Как сообщал УРА-Информ, ранее президент Петр Порошенко заявил о намерениях Украины импортировать уголь и ядерное топливо из США.