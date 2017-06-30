Нефть Brent торгуется на уровне 47,7 долл. за баррель

Об этом стало известно из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученым сведениям, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,59%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 45,18 доллара за баррель, прибавив 0,56%.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Нью-Йорке судоходный пролив Ист-Ривер загрязнили тысячами литров нефтепродуктов в результате инцидента на объекте энергетической компании Consolidated Edison. Таким образом, путь по Ист-Ривер будет сопровождаться задержками в результате нефтяного происшествия.