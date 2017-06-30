08:58 30.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется на уровне 47,7 долл. за баррель

В пятницу утром, 30 июня 2017 года, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене до 47,70 доллара за баррель.

Нефть Brent торгуется на уровне 47,7 долл. за баррель

Об этом стало известно из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученым сведениям, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,59%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 45,18 доллара за баррель, прибавив 0,56%.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Нью-Йорке судоходный пролив Ист-Ривер загрязнили тысячами литров нефтепродуктов в результате инцидента на объекте энергетической компании Consolidated Edison. Таким образом, путь по Ист-Ривер будет сопровождаться задержками в результате нефтяного происшествия.


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