Нефть Brent торгуется на уровне 47,7 долл. за баррель

В пятницу утром, 30 июня 2017 года, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене до 47,70 доллара за баррель.
Об этом стало известно из рейтинга Bloomberg.
Согласно недавно полученым сведениям, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,59%.
При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 45,18 доллара за баррель, прибавив 0,56%.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Нью-Йорке судоходный пролив Ист-Ривер загрязнили тысячами литров нефтепродуктов в результате инцидента на объекте энергетической компании Consolidated Edison. Таким образом, путь по Ист-Ривер будет сопровождаться задержками в результате нефтяного происшествия.