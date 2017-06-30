Наличный доллар в пятницу понизился до 26,13 гривен

Наличный евро набрал 20 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,13 гривен, а евро можно купить по 25,86 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20-26,00, продажи 26,00-26,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8616, продажи - 26,1288 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,50-29,52, продажи - 29,20-30,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,1989, продажи - 29,8955 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,300, продажи - 4,300 – 5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,139, продажи - 4,482 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 29 июня, наличный доллар повысился на две копейки. Наличный евро набрал 33 копейки. Таким образом вчера доллар продавался по 26,15 гривен, а евро можно было купить по 29,69 гривен.