"Нафтогаз" должен уплатить "Газпрому" 1,7 миллиарда долларов, - Миллер

Про это сегодня – 30 июня – сообщил А. Миллер – глава "Газпрома". Согласно его словам – по предварительным оценкам, согласно предварительному решению арбитража в Стокгольме – сумма, которую "Нафтогаз" будет должен уплатить "Газпрому", уже превысила 1,7 миллиарда долларов.

Но аргументация по принятым решениям суда – недостаточна – подчеркнул Миллер. И "Газпром" уже намерен обжаловать принятое арбитражем решение – в шведском Апелляционном суде – сообщил Миллер.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Стокгольмский арбитраж решил удовлетворить требования "Нафтогаза" касательно "Газпрома" – по схеме бери и плати.