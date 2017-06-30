На Украину пришлось 75% атак вируса Petya - ФОТО

Так, на Украину пришлось 75,2% заражений от общего числа в мире. В свою очередь на Германию - 9%, на Польшу - 5,8%.

При этом доля России в масштабной кибератаке составила лишь 0,8%.

Добавим, что нашей стране 27 июня зафиксирована масштабная кибератака, "вирус-вымогатель" парализовал работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях.

Кроме того, название вируса, шифрующего файлы на жестком диске всех компьютеров в зараженной сети, - Petya.A.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ряд сайтов частных и государственных структур не работали из-за заражения вирусом. В часности, отсутствует доступ к сайту КМУ.