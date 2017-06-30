Львовщина начнет производить топливо из отходов

По его словам – Львовская ОГА намерена уже с 2018 г. приступить к производству из имеющихся отходов топлива. По словам главы ОГА – будут временные промежутки в решении проблемы с отходами.

Уже в 2018 году области перейдет к утилизации отходов быта, а также к их переработке. Утилизация будет осуществлена путем изготовления из мусора топлива. В 2019 г. будет сооружен мусороперерабатывающий комплекс, что сможет решить проблему с отходами.

Как сообщал УРА-Информ, на данный момент из н.п. Львов уже было вывезено около трех тысяч тонн мусора – сообщал ранее Геннадий Зубко.