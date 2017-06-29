Зарплата в Украине в мае в среднем выросла на 181 гривну

Это на 2,7% больше, чем в апреле текущего года. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила Государственная служба статистики.

По данным ведомства, в апреле средняя зарплата украинцев составляла 6 659 гривен. Таким образом, за месяц зарплата выросла на 181 гривну.

По сравнению с маем 2016 года средняя зарплата выросла на 37,2%. Реальная заработная плата в мае нынешнего года по сравнению с апрелем увеличилась на 1,4%, относительно мая 2016 года - на 20,4%.

Вместе с тем на данный момент самая высокая заработная плата уже традиционно зафиксирована у сотрудников авиационной отрасли. Работники этой сферы получают в среднем 29 428 гривен в месяц.

На втором месте - финансисты и страховые агенты. Они получают - 12 528 гривен. Сотрудники информационной и телекоммуникационной отраслей получили в среднем 11 440 гривен, технари ученые - 9 655 гривен, а средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет 5 867 гривен. При этом в промышленности зарплата составляет 7 289 гривен, а меньше всего в стане получают сотрудники почты и курьеры, который в месяц платят 3 764 гривен.

По регионам самая большая средняя зарплата традиционно в Киеве, где люди получают в месяц в среднем 10 558 гривен. На втором месте Донецкая область - 7 742 гривен. Самая низкая средняя зарплата в Черновицкой и Тернопольской областях - 5 284 гривен и 5 349 гривен соответственно.

В Госстате предупреждают, что расчеты сделаны без учета временно оккупированной территории Крыма, города Севастополя и части зоны антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 31 мая госдолг вырос на 0,13 миллиардов долларов и достиг 74,68 миллиардов долларов.