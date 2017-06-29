13:50 29.06.2017 | Экономика | Новости
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В ЕС оценили ущерб от Brexit в 20 млрд евро

Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер заявил, что выход Великобритании из Евросоюза обойдется бюджету ЕС в 20 млрд евро. 

В ЕС оценили ущерб от Brexit в 20 млрд евро

Об этом передает британская газета The Guardian.

Согласно его словам, Евросоюз будет восполнять данный ущерб за счет дополнительных налогов. 

"Великобритания была страной которая вкладывала в общий бюджет ЕС больше чем получала, несмотря на договоренность Тэтчер о частичном возвращении средств, поэтому наш дефицит составит 10-11 млрд евро в год", - сказал Эттингер.

Также он подчеркнул, что если финансировать сферы обороны и безопасности, то общий дефицит может стать вдвое больше.

Кстати, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня. Кроме того, переговоры должны продлиться до ноября 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Великобритания и Европейский союз официально начинают переговоры по Brexit.


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