В четверг Трамп объявит о начале поставок угля в Украину

Лидер США сделает соответствующее объявление во время своего выступления. Как сообщает Bloomberg, во время выступления он также планирует сообщить о пересмотре ряда норм в энергетической сфере в США и заострит внимание на возможности создания новых рабочих мест.

Напомним, ранее глава комитета по делам вооруженных сил нижней палаты конгресса США Мэк Торнберри заявил, что США намерены предусмотреть предоставление военной помощи Украине в бюджете на 2018 финансовый год.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко 21 июня сообщил, что на встрече с Трампом была затронута тема сотрудничества между государствами в энергетической сфере.