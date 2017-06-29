09:20 29.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной заработает 1 августа

Зона свободной торговли между Украиной и Канадой вступит в силу первого августа 2017 года.
 

Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной заработает 1 августа

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в соцсети.

По его словам, Канада сделала свой подарок нам ко дню Конституции. В часности, украинская страна получила правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле.

В результате данное соглашение отменит 98% тарифов на украинские товары, экспортируемые в Канаду.

Кроме того, для канадских товаров сразу отменяется 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%

Также соответствующий документ открывает рынки госзакупок, а отдельные разделы соглашения защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нашей стране объемы розничной торговли уже составляют более 298-ми миллиардов гривен. Таким образом – с января по май оборот торговли в розницу в стране, не учитывая данных о Крыме, а также части территорий Донбасса и н.п.


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