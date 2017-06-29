Размер мирового долга вырос до рекордных 327% ВВП

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Института международных финансов (IIF).

Как отмечается, размер мирового долга достиг 217 трлн долларов, увеличившись по итогам отчетного периода на 600 млрд.долларов.

При этом данная сумма равняется 327% глобального ВВП.

В совокупный долг включаются долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств.



Больше всего прирост долга показали экономики США и Китая, долг которых в обеих странах вырос на 2 трлн. долларов В частности, долг Китая достиг 32,7 трлн. долларов, США - более 63 трлн. долларов.



Кстати, совокупный долг развивающихся стран увеличился на 3 трлн долларов и превысил 56 трлн. долларов, что составляет 218% их ВВП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Валовой внутренний продукт Украины в I квартале 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, вырос на 2,5%.