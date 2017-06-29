11:37 29.06.2017 | Экономика | Новости
100168724:labazovych

Размер мирового долга вырос до рекордных 327% ВВП

В первом квартале 2017 года размер мирового долга обновил исторический максимум и вырос до рекордных 327% глобального ВВП.

Размер мирового долга вырос до рекордных 327% ВВП

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Института международных финансов (IIF).

Как отмечается, размер мирового долга достиг 217 трлн долларов, увеличившись по итогам отчетного периода на 600 млрд.долларов.

При этом данная сумма равняется 327% глобального ВВП.

В совокупный долг включаются долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств.

Больше всего прирост долга показали экономики США и Китая, долг которых в обеих странах вырос на 2 трлн. долларов В частности, долг Китая достиг 32,7 трлн. долларов, США - более 63 трлн. долларов.

Кстати, совокупный долг развивающихся стран увеличился на 3 трлн долларов и превысил 56 трлн. долларов, что составляет 218% их ВВП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Валовой внутренний продукт Украины в I квартале 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, вырос на 2,5%.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив