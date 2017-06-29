Послы ЕС одобрили Соглашение об ассоциации с Украиной, - Рикард Йозвяк

Послы Европейского союза в четверг, 29 июня, дали "зеленый свет" Соглашению об ассоциацию с Украиной.
Окончательно министры одобрят Соглашение 11 июля. Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
По его словам, сегодня послы дали добро, теперь министры окончательно одобрят Соглашение 11 июля и оно вступит в силу 1 сентября.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 29 июня, вступило в силу решение Европейского союза о продлении экономических секторальных санкций против России до 2018 года.
Сегодня утром соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Таким образом, экономические санкции против России продлены еще на шесть месяцев - до 31 января 2018 года.