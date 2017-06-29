Нефть Brent выросла в цене до 47,5 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:07 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 47,51 доллара за баррель.

Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,15% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 44,99 доллара за баррель, прибавив 0,56%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Северном море в воду попало около 95 тонн нефти из-за утечки. Нефть вытекала больше часа. В компании заявляют, что платформа прекратила свою работу сразу после обнаружения неполадок.