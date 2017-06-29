Наличный доллар в четверг повысился до 26,15 гривен

Наличный евро набрал 33 копейки. Таким образом сегодня доллар продается по 26,15 гривен, а евро можно купить по 29,69 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,80-26,00, продажи 26,05-26,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8995, продажи - 26,1493 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,70-29,32, продажи - 29,35-30,25 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,0453, продажи - 29,6912 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,700-4,300, продажи - 4,400 - 4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,183, продажи - 4,493 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины установил на четверг, 29 июня 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2608,0120 грн;

100 евро - 2941,3159 грн;

10 российских рублей - 4,4290 грн.