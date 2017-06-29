Банки после кибератак восстанавливают свою работу – НБУ

Так, сейчас все операции с карточками банков проводятся в привычном режиме. Эти сведения распространили в пресс-службе Нацбанка. Так, деятельность украинских банков, пострадавших от кибератак, сейчас понемногу восстанавливают. Процессинговые центры Украины также функционируют.

В НБУ отметили также, что Укргазбанк, к примеру, работу своих отделений возобновил в несколько ограниченном режиме. Ощадбанк же восстанавливает деятельность в привычном режиме.

Как сообщал УРА-Информ, 27 июня Нацбанк предупреждал про хакерские атаки на банковский сектор.