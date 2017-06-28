В Канаде продадут высотку Трампа

Данная высотка находится в н.п. Торонто. Ее продадут и она прекратит носить имя Д. Трампа. Про это передает Bloomberg. Указанное здание уже купила фирма, которая называется JCF Capital ULC. А табличка с именем Трампа может уже скоро быть удалена, а именно – с начала августа, когда вступит в силу соглашение о продаже. Данное здание может быть далее использовано под вывеской Marriott. В отлеле с даты его открытия в 2012-ом году продали менее 50% квартир, и отель не был заполнен на достаточном уровне.

Как сообщал УРА-Информ, в Венесуэле активисты подожгли здание, в котором располагается Верховный суд.