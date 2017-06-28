Цена нефти Brent поднялась выше 46 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня днем, 28 июня 2017 года, находится выше отметки в 46 долларов за баррель.
Соответствующие данные свидетельствуют из рейтинга Bloomberg.
Так, по состоянию на 11:38 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 46,44 доллара за баррель.
Согласно недавно полученым сведениям, это на 0,56% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Мексике в ночь на четверг, 15 июня, загорелся нефтеперерабатывающий заводе Salina Cruz. В результате масштабного пожара были ранены девять человек.