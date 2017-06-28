Постпреды ЕС одобрили временные автономные торговые преференции для Украины

Предложение направлено "на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС с учетом сложной экономической ситуации и экономических реформ, начатых Украиной. Как сказано в сообщении пресс-службы Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте Совета, принятое решение является жестом ощутимой политической и экономической поддержки Украины с Евросоюзом.

Учитывая сложную ситуацию, с которой сталкивается Украина в настоящее время, мы надеемся на скорейшее осуществление этого регламента, - отметил министр экономики, инвестиций и малого бизнеса Мальты Кристиан Кардон.

Вместе с тем в коммюнике пояснили, что тем самым дополняются уже введенные положения о торговле, согласно соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, подписанного в 2014 году. В частности, речь идет о "дополнительных годовых импортных квотах по нулевому тарифу" для ряда сельскохозяйственных продуктов, перечень которых дается в документе. Эти мероприятия рассчитаны на три года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины обратилась к Европейскому Парламенту по поводу введения дополнительных торговых преференций ЕС украинским товарам.